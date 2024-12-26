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«Феномен в своём возрасте». Аршавин рассказал о юном таланте в системе «Зенита»

«Феномен в своём возрасте». Аршавин рассказал о юном таланте в системе «Зенита»
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Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о талантливом воспитаннике сине-бело-голубых Вадиме Шилове.

— Видел фамилию Вадима Шилова: 42 гола в 30 матчах. Что это за игрок?
— Это феномен в своём возрасте. Он у нас где-то два с половиной года, человек в порядке, очень крут. Вопрос его физического развития: он рано окреп, но играет не только на этой крепкости. У Вадима есть футбольный интеллект, удар. Он один из двигателей команды 2008 года, которая показывает хороший футбол. Даже на фоне турнира в Бразилии выделяется. Понятно, что там трудно, но перспектива хорошая. У него с головой всё хорошо, не надо заставлять играть в футбол. Ему даны и талант, и преданность футболу, — сказал Аршавин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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