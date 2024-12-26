Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Канищев — об Аршавине: пост президента клуба — чиновничья должность

Александр Канищев — об Аршавине: пост президента клуба — чиновничья должность
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался о перспективах экс-игрока сборной России Андрея Аршавина в деятельности функционера. В настоящее время 43-летний Андрей Аршавин занимает должность заместителя председателя правления по спортивному развитию санкт-петербургского «Зенита».

«Андрей Аршавин уже формально работает президентом «Зенита» (смеётся). Его мнение и слова очень весомы. Наверное, придёт какое-то время, чтобы формализовать эту должность и он займёт этот пост официально. Но я говорю это с сарказмом. Думаю, пост президента клуба — это чиновничья должность», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Всегда хотел быть президентом «Зенита». Большая работа Аршавина в родном клубе
Эксклюзив
«Всегда хотел быть президентом «Зенита». Большая работа Аршавина в родном клубе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android