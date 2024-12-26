Александр Канищев — об Аршавине: пост президента клуба — чиновничья должность

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался о перспективах экс-игрока сборной России Андрея Аршавина в деятельности функционера. В настоящее время 43-летний Андрей Аршавин занимает должность заместителя председателя правления по спортивному развитию санкт-петербургского «Зенита».

«Андрей Аршавин уже формально работает президентом «Зенита» (смеётся). Его мнение и слова очень весомы. Наверное, придёт какое-то время, чтобы формализовать эту должность и он займёт этот пост официально. Но я говорю это с сарказмом. Думаю, пост президента клуба — это чиновничья должность», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.