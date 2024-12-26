Нигматуллин: летом за Батракова больших денег не дадут

Бывший вратарь «Локомотива», ЦСКА и «Вероны» Руслан Нигматуллин предположил, что полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков проведёт следующий сезон в московском клубе.

— Летом Батраков готов будет к переходу в Европу?

— Рано. Нужно пару сезонов окрепнуть для трансфера. Я со стороны «Локомотива» рассуждаю, чтобы воспитанник был в клубе как можно дольше и был полезен. Вряд ли у клуба такой вектор, чтобы перепродавать футболистов. Безусловно, за ним наблюдают ведущие клубы. Но именно летом большие деньги за него не отдадут, — приводит слова Нигматуллина Metaratings.

В сезоне-2024/2025 Батраков принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с железнодорожниками рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 8 млн.