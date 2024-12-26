«Манчестер Сити» — «Эвертон»: Холанд не реализовал пенальти на 53-й минуте

В эти минуты проходит матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Эвертон». Команды играют на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Счёт — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 14-й минуте счёт открыл полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва. На 36-й минуте ответный мяч «Эвертона» забил нападающий Илиман Ндиайе. На 53-й минуте нападающий хозяев Эрлинг Холанд не реализовал пенальти, удар отразил голкипер Джордан Пикфорд.
«Манчестер Сити» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 27 очков за 17 матчей. «Эвертон» находится на 15-й строчке, заработав 16 очков за 16 игр. На первом месте располагается «Ливерпуль», у которого 39 очков после 16 матчей.
- 26 декабря 2024
-
16:58
-
16:57
-
16:55
-
16:51
-
16:51
-
16:50
-
16:42
-
16:40
-
16:29
-
16:25
-
16:24
-
16:15
-
16:12
-
16:09
-
16:07
-
16:00
-
15:55
-
15:47
-
15:43
-
15:42
-
15:41
-
15:35
-
15:27
-
15:23
-
15:18
-
15:15
-
15:07
-
15:00
-
14:57
-
14:54
-
14:43
-
14:35
-
14:25
-
14:24
-
14:20