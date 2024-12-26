Бышовец обозначил главную проблему «Спартака»

Известный отечественный тренер Анатолий Бышовец определил главную проблему московского «Спартака». Он выделил сложности с оборонительными действиями и игрой в полузащите. В частности, он отметил отсутствие игрока, который мог бы действовать креативно при переходе из обороны в атаку.

«Если говорить о проблемах, то они касаются, прежде всего, обороны, действий в средней линии. Кроме Мартинса, у «Спартака» нет игрока, который мог бы действовать креативно при переходе из обороны в атаку. Мало иметь «движок» — нужно ещё, чтобы у игрока был талант. Это вообще дефицитная позиция в футболе», — приводит слова Бышовца «РБ Спорт».

«Спартак» ушёл на зимний перерыв РПЛ на третьем месте в турнирной таблице.