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Гершкович: Дзюба недотягивает до сборной России, неправильно вызывать игрока ради рекордов

Гершкович: Дзюба недотягивает до сборной России, неправильно вызывать игрока ради рекордов
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Российский тренер, член исполкома РФС Михаил Гершкович считает неправильным вызывать форварда «Акрона» Артёма Дзюбу в сборную России, чтобы он смог побить рекорд Александра Кержакова по забитым мячам. На данный момент у Дзюбы и Кержакова по 30 голов в составе национальной команды.

— Нужно ли вызывать Дзюбу в сборную России?
— Я считаю, что вызывать игрока ради того, чтобы он побил рекорд, — неправильно. При всём уважении к Дзюбе, сегодня он недотягивает до того, чтобы попасть в сборную. Дело не в возрасте. Но Артём способен этот шанс заслужить своей игрой, — приводит слова Гершковича «РБ Спорт».

Дзюба не провёл за сборную ни одного матча после того, как главным тренером национальной команды стал Валерий Карпин. В ноябре Россия провела два товарищеских матча — с Брунеем (11:0) и с Сирией (4:0). Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

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