Аршавин: не думал, что можно обсуждать футбол каждый день, и это будет смешно и весело

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о разнообразности своей деятельности.

— У вас очень много всего: РФС, академия, большая семья. Как вы всё успеваете?

— Сейчас уже не так. Было круто, когда я во вторник тренировал детей, в 13:00 — 15:00 уезжал, работал на «Матч ТВ» ночь Лиги чемпионов, потом садился на первый «Сапсан» в 5:00 — 5:30 и приезжал на тренировку. Вот это было круто. Так могло быть два-три дня подряд, сейчас я не тренирую, и такого нет. Но мне это даётся легко. Очень много лежит на плечах моего заместителя, старший тренер управляет всеми процессами.

— Что из всей вашей действительности вам нравится больше всего?

— Самое понятное — это «Матч ТВ». Всё понятно и прозрачно. Тина знала, для чего меня берёт и что от меня хочет. «Зенит» использует меня на тот процент, на который желает. «Это футбол, брат» нравится: никогда не думал, что можно футбол обсуждать каждый день, и это будет смешно и весело. И то, что Николай Николаевич Писарев раскрылся для публики и для нас по-другому, — здорово, — сказал Аршавин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.