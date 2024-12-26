Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Дркушича: находимся в постоянном контакте с «Зенитом»

Агент Дркушича: находимся в постоянном контакте с «Зенитом»
Аудио-версия:
Комментарии

Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Зенита» Ваньи Дркушича, выступающего на правах аренды за сербскую «Црвену Звезду», заявил, находится в постоянном контакте с петербургским клубом. При этом пока нет никакой конкретики по возможному возвращению в РПЛ.

— У Вани было несколько хороших игр в составе «Црвены Звезды», но травмы создают для него проблемы, поэтому он не смог добиться стабильности, которая важна для любого игрока.

— Поддерживаете ли вы связь с «Зенитом»? Возможно ли, что Дркушич зимой вернётся в петербургский клуб?
— Конечно, мы находимся в постоянном контакте с «Зенитом», но я ничего не могу сказать о его возможном возвращении, — приводит слова агенты «ВсеПроСпорт».

Действующее трудовое соглашение игрока с сербским клубом рассчитано до лета 2025 года с опцией выкупа контракта. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 4 млн.

Материалы по теме
Агент Дркушича: пока не время говорить о его возвращении в «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android