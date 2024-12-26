Агент Дркушича: находимся в постоянном контакте с «Зенитом»

Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Зенита» Ваньи Дркушича, выступающего на правах аренды за сербскую «Црвену Звезду», заявил, находится в постоянном контакте с петербургским клубом. При этом пока нет никакой конкретики по возможному возвращению в РПЛ.

— У Вани было несколько хороших игр в составе «Црвены Звезды», но травмы создают для него проблемы, поэтому он не смог добиться стабильности, которая важна для любого игрока.

— Поддерживаете ли вы связь с «Зенитом»? Возможно ли, что Дркушич зимой вернётся в петербургский клуб?

— Конечно, мы находимся в постоянном контакте с «Зенитом», но я ничего не могу сказать о его возможном возвращении, — приводит слова агенты «ВсеПроСпорт».

Действующее трудовое соглашение игрока с сербским клубом рассчитано до лета 2025 года с опцией выкупа контракта. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 4 млн.