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Манчестер Сити — Эвертон 1:1, результат матча 18-го тура АПЛ 26 декабря 2024 года

«Манчестер Сити» не смог обыграть «Эвертон» в матче АПЛ, продолжив свою серию без побед
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Завершился матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Эвертон». Команды играли на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Матч закончился со счётом 1:1. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
26 декабря 2024, четверг. 15:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 1
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Б. Силва – 14'     1:1 Ндиайе – 36'    

На 14-й минуте счёт открыл полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва. На 36-й минуте ответный мяч «Эвертона» забил нападающий Илиман Ндиайе. На 53-й минуте нападающий хозяев Эрлинг Холанд не реализовал пенальти, удар отразил голкипер Джордан Пикфорд.

Этот матч стал четвёртым подряд для «Манчестер Сити» в АПЛ без побед.

«Манчестер Сити» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 28 очков за 18 матчей. «Эвертон» находится на 15-й строчке, заработав 17 очков за 17 игр. На первом месте располагается «Ливерпуль», у которого 39 очков после 16 матчей.

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