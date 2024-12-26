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«Манчестер Сити» не смог обыграть «Эвертон» в матче АПЛ, продолжив свою серию без побед

Завершился матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Эвертон». Команды играли на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Матч закончился со счётом 1:1. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 14-й минуте счёт открыл полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва. На 36-й минуте ответный мяч «Эвертона» забил нападающий Илиман Ндиайе. На 53-й минуте нападающий хозяев Эрлинг Холанд не реализовал пенальти, удар отразил голкипер Джордан Пикфорд.

Этот матч стал четвёртым подряд для «Манчестер Сити» в АПЛ без побед.

«Манчестер Сити» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 28 очков за 18 матчей. «Эвертон» находится на 15-й строчке, заработав 17 очков за 17 игр. На первом месте располагается «Ливерпуль», у которого 39 очков после 16 матчей.

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