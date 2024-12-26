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Де Брёйне может перейти в «Фенербахче», возглавляемый Моуринью — Fanatik

Де Брёйне может перейти в «Фенербахче», возглавляемый Моуринью — Fanatik
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«Фенербахче», возглавляемый португальским тренером Жозе Моуринью, проявляет интерес к 33-летнему атакующему полузащитнику «Манчестер Сити» Кевину Де Брёйне. Об этом сообщает Fanatik.

По информации источника, турецкий гранд намерен предпринять попытку приобрести бельгийского футболиста в зимнее трансферное окно, однако готов подождать до лета.

Контракт Де Брёйне с «Манчестер Сити» заканчивается грядущим летом. Интерес к футболисту также проявляют клубы из МЛС и Саудовской Аравии.

В нынешнем сезоне Де Брёйне принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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