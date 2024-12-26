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«Челси» — «Фулхэм»: стартовые составы команд на матч 18-го тура АПЛ

«Челси» — «Фулхэм»: стартовые составы команд на матч 18-го тура АПЛ
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Сегодня, 26 декабря, в матче 18-го тура английской Премьер-лиги встретятся лондонские «Челси» и «Фулхэм». Команды будут играть на стадионе «Стэмфорд Бридж » в Лондоне (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сэмюэлем Барроттом (Англия). Начало игры — в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
26 декабря 2024, четверг. 18:00 МСК
Челси
Лондон
1-й тайм
1 : 0
Фулхэм
Лондон
1:0 Палмер – 16'    

Стартовые составы команд:

«Челси»: Санчес, Гюсто, Адарабиойо, Колвилл, Кукурелья, Кайседо, Фернандес, Палмер, Нету, Джексон, Санчо.

«Фулхэм»: Лено, Кастань, Андерсен, Бейсси, Робинсон, Диоп, Перейра, Лукич, Айуоби, Хименес, Траоре.

«Челси» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 35 очков за 17 матчей. «Фулхэм» находится на девятой строчке, заработав 25 очков за 17 игр. На первом месте располагается «Ливерпуль», у которого 39 очков после 16 матчей.

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