«Челси» — «Фулхэм»: стартовые составы команд на матч 18-го тура АПЛ

Сегодня, 26 декабря, в матче 18-го тура английской Премьер-лиги встретятся лондонские «Челси» и «Фулхэм». Команды будут играть на стадионе «Стэмфорд Бридж » в Лондоне (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сэмюэлем Барроттом (Англия). Начало игры — в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Челси»: Санчес, Гюсто, Адарабиойо, Колвилл, Кукурелья, Кайседо, Фернандес, Палмер, Нету, Джексон, Санчо.

«Фулхэм»: Лено, Кастань, Андерсен, Бейсси, Робинсон, Диоп, Перейра, Лукич, Айуоби, Хименес, Траоре.

«Челси» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 35 очков за 17 матчей. «Фулхэм» находится на девятой строчке, заработав 25 очков за 17 игр. На первом месте располагается «Ливерпуль», у которого 39 очков после 16 матчей.