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Андрей Аршавин ответил, как реагируют в «Зените» на его комментарии по ТВ

Андрей Аршавин ответил, как реагируют в «Зените» на его комментарии по ТВ
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Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, как в санкт-петербургском клубе реагируют на его комментарии по телевидению.

— Бывает такое, что руководство делает вам замечания относительно того, что говорите в СМИ?
— Здесь важно понимать: я позиционирую себя на «Матч ТВ» как Андрей Аршавин. Понятно, что я бы симпатизировал «Зениту», даже если бы не работал в клубе. В целом проблем нет. Однако важный нюанс: «Матч ТВ» мне предложил работу ещё до «Зенита». И когда Сергей Александрович пригласил в клуб, то моим условием было продолжить работу на канале. Сразу предупредил, что оставляю за собой право говорить то, что считаю нужным.

В тот момент никто не знал, что будет такая серия чемпионских титулов. И говорить много плохого о «Зените» не приходилось, — сказал Аршавин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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