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Президент оргкомитета Олимпиады-2024: Мбаппе был готов участвовать в церемонии открытия

Президент оргкомитета Олимпиады-2024: Мбаппе был готов участвовать в церемонии открытия
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Президент оргкомитета Олимпиады-2024 в Париже Тони Эстанге рассказал, что имя нападающего «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе рассматривалось для участия в эстафете олимпийского огня на церемонии открытия Олимпийских игр.

«Я также думал о Мбаппе. Он был заинтересован, но это зависело от того, будет он участвовать в Играх или нет, потому что это должно было иметь смысл», — приводит слова Эстанге RMC Sport.

Килиан Мбаппе в конечном итоге не принимал участие в Олимпийских играх по решению мадридского «Реала». Тем не менее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон лично пытался убедить испанский клуб разрешить игроку присоединиться к сборной Франции. Руководство мадридского клуба осталось непреклонным, так как не имело обязательств отпускать своих иностранных игроков на Олимпиаду.

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