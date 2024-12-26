Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Станислав Черчесов назвал главную причину успеха «Краснодара» в этом сезоне

Станислав Черчесов назвал главную причину успеха «Краснодара» в этом сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о главной причине успеха «Краснодара» в нынешнем сезоне.

— «Краснодар» ушёл на перерыв на первом месте. В чём видите главные причины успеха?
— Сразу оговорюсь, что теперь за РПЛ слежу не так пристально, хоть на некоторые матчи и хожу. «Краснодар» второй год подряд уходит на зимний перерыв на первом месте. Им главное не совершить ошибку, потому что для меня ошибка — это когда ты повторяешь свой просчёт. В том сезоне весной они оказались не такими, какими были зимой. Если сейчас это повторится — значит, они совершат ошибку. Надеюсь, опыт прошлогодний им поможет. А что касается главных причин, то это, в первую очередь, организация клуба. Не может быть успеха, если клуба нет. У «Краснодара» всё хорошо со структурой, с организационными моментами, бюджетом, что позволяет приглашать и содержать футболистов. Это комплекс причин. Отсюда и игра становится сбалансированнее. Начали с ничеек, потом нашли свою игру, избежали провалов, пусть в конце чуть поймали качели, — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», который набрал 39 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», также заработавший 39 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак», который набрал 37 очков.

Материалы по теме
Гершкович: Черчесов качественно работает, у Казахстана будут результаты

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android