Аршавин: Лахтер полощет меня в СМИ, но я про него не собираюсь говорить ничего плохого

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин объяснил свой выбор худшего футбольного агента, с которым он сталкивался за свою карьеру.

— Худший агент, с которым вы сталкивались за время игровой или менеджерской карьеры?

— Когда был игроком, у меня их не так много было: Паша и Деннис (Андреев и Лахтер. — Прим. «Чемпионата»). Хоть Деннис меня в последнее время и полощет в медиа, я лично про него не собираюсь говорить ничего плохого. На момент перехода в «Арсенал» мне нужно было связать себя с ним. С Павлом Олеговичем мы долго вместе работали. Но, думаю, уже давно никаких претензий друг к другу у нас нет. Сейчас поддерживаем отношения, работаем, — сказал Аршавин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.