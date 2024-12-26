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Аршавин: Лахтер полощет меня в СМИ, но я про него не собираюсь говорить ничего плохого

Аршавин: Лахтер полощет меня в СМИ, но я про него не собираюсь говорить ничего плохого
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Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин объяснил свой выбор худшего футбольного агента, с которым он сталкивался за свою карьеру.

— Худший агент, с которым вы сталкивались за время игровой или менеджерской карьеры?
— Когда был игроком, у меня их не так много было: Паша и Деннис (Андреев и Лахтер. — Прим. «Чемпионата»). Хоть Деннис меня в последнее время и полощет в медиа, я лично про него не собираюсь говорить ничего плохого. На момент перехода в «Арсенал» мне нужно было связать себя с ним. С Павлом Олеговичем мы долго вместе работали. Но, думаю, уже давно никаких претензий друг к другу у нас нет. Сейчас поддерживаем отношения, работаем, — сказал Аршавин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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