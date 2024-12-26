Хомуха: не думаю, что с уходом Мовсесьяна из ЦСКА будут какие-то серьёзные изменения

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Хомуха высказался об отставке Андрея Мовсесьяна с должности спортивного директора ЦСКА.

«До Мовсесьяна в ЦСКА работал другой спортивный директор. Не думаю, что с его уходом будут какие-то серьёзные изменения, которые повлияют на игру команды. Спортивный директор в ЦСКА — это человек, который чисто технически занимался вопросом подписания футболистов, ведь решения по игрокам принимали другие люди», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

49-летний специалист работал в армейском клубе на разных должностях с 2012 года. С 2022-го он занимал должность спортивного директора. ЦСКА по состоянию на сегодняшний день занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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