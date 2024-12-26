«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30

Сегодня, 26 декабря, в матче 18-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед». Команды будут играть на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Тони Харрингтоном. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Вулверхэмптон» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 12 очков за 17 матчей. «Манчестер Юнайтед» находится на 13-й строчке, заработав 22 очков за 17 игр. На первом месте располагается «Ливерпуль», у которого 39 очков после 16 матчей.

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