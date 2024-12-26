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Черчесов: «Зенит» к перерыву набрал очков больше, чем в прошлом сезоне

Черчесов: «Зенит» к перерыву набрал очков больше, чем в прошлом сезоне
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре «Зенита» в нынешнем сезоне.

— «Зенит», несмотря на равенство по очкам с «Краснодаром», играет неярко. Согласитесь?
— С одной стороны, да, есть проблемы, а с другой — они набрали очков к перерыву больше, чем в прошлом сезоне. Перед Суперкубком я был на базе «Зенита» и тогда видел, что команда готова. Игроки работали с желанием, язык тела был отличный, поэтому они и начали мощно. Но потом пошли проблемы. Не знаю, с чем это связано — травмами Вендела и Глушенкова или с ещё чем-то, но играют с натяжкой, пусть и очки свои набирают, — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги «Зенит» с 39 очками занимает второе место. На первой строчке располагается «Краснодар», также набравший 39 очков.

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