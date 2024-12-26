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«Ман Сити» — худшая команда АПЛ: с ноября команда набрала 5 очков из 27 возможных

«Ман Сити» — худшая команда АПЛ: с ноября команда набрала 5 очков из 27 возможных
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«Манчестер Сити» является худшей командой английской Премьер-лиги начиная с 1 ноября. Подопечные испанского тренера Хосепа Гвардиолы заработали 5 очков из 27 возможных. В девяти встречах чемпионата Англии на этом отрезке «горожане» два раза сыграли вничью, один раз одержали победу и шесть раз потерпели поражение.

Всего начиная с 1 ноября нынешнего года действующие чемпионы Англии провели 13 игр во всех соревнованиях, в которых победили один раз.

Сегодня, 26 декабря, «Манчестер Сити» встречался с «Эвертоном» в матче 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором «горожане» не смогли обыграть «ирисок» (1:1).

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