Агент нападающего «Локомотива» Ракова: к нему есть интерес со стороны других клубов

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, клиентом которого является нападающий московского «Локомотива» Вадим Раков, прокомментировал интерес к своему клиенту со стороны других команд.

«Что касается Ракова, то недавно мы обсудили его будущее вместе с руководством «Локомотива». Могу сказать, что к нему есть интерес со стороны других клубов, но железнодорожники хотят, чтобы Вадим поехал на первые сборы. Думаю, по их итогам будет принято решение. Если главный тренер не сможет ему гарантировать игровое время, то мы будем искать варианты», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

В текущем сезоне Вадим Раков провёл за клуб во всех турнирах 16 матчей, в которых забил три мяча и отдал две голевые передачи.