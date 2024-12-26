Станислав Черчесов сравнил игроков «Спартака» Барко и Угальде с Ярцевым и Гавриловым

Бывший вратарь «Спартака» Станислав Черчесов поделился мнением об игре «Спартака» в нынешнем сезоне, а также сравнил действующих футболистов красно-белых Манфреда Угальде и Эсекьеля Барко с экс-игроками московского клуба Георгием Ярцевым и Юрием Гавриловым.

— «Спартак» ворвался в чемпионскую гонку. Что изменилось? Как это не потерять за зиму?

— Это самое важное. Семаку вот это удаётся на протяжении шести лет. Я «Спартак» не так много смотрел в этом сезоне. Не знаю, почему они буксовали вначале. Но последние пару матчей я полностью смотрел, «Спартак» играл нацеленно и свежо, плюс подсдали «Локомотив» и «Краснодар». Надо отдать Станковичу и команде должное, они вклинились в борьбу за медали. Конечно, важно не потерять за зиму взаимодействие Барко и Угальде. И здесь мы не говорили бы об Угальде, если бы не было Барко. Они зависят друг от друга. Это как Ярцев и Гаврилов. Был Гаврилов — был Ярцев. Не было бы Гаврилова, может, и Ярцев был бы не так ярок. У Барко и Угальде одинаковое понимание футбола, они друг друга чувствуют, — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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