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Фото: Пикфорд строил гримасы перед ударом Холанда с пенальти в игре «Сити» с «Эвертоном»

Фото: Пикфорд строил гримасы перед ударом Холанда с пенальти в игре «Сити» с «Эвертоном»
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Вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд активно строил гримасы перед тем, как нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд ударил с пенальти в очном матче команд в 18-м туре английской Премьер-лиги (1:1). При этом норвежский футболист не смог реализовать 11-метровый удар, который был парирован Пикфордом.

Фото: Кадр из трансляции

На 14-й минуте счёт в указанной игре открыл полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва. На 36-й минуте ответный мяч «Эвертона» забил нападающий Илиман Ндиайе.

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
26 декабря 2024, четверг. 15:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 1
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Б. Силва – 14'     1:1 Ндиайе – 36'    

«Манчестер Сити» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 28 очков за 18 матчей. «Эвертон» находится на 15-й строчке, заработав 17 очков за 17 игр. На первом месте располагается «Ливерпуль», у которого 39 очков после 16 матчей.

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