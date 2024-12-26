Фото: Пикфорд строил гримасы перед ударом Холанда с пенальти в игре «Сити» с «Эвертоном»

Вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд активно строил гримасы перед тем, как нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд ударил с пенальти в очном матче команд в 18-м туре английской Премьер-лиги (1:1). При этом норвежский футболист не смог реализовать 11-метровый удар, который был парирован Пикфордом.

Фото: Кадр из трансляции

На 14-й минуте счёт в указанной игре открыл полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва. На 36-й минуте ответный мяч «Эвертона» забил нападающий Илиман Ндиайе.

«Манчестер Сити» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 28 очков за 18 матчей. «Эвертон» находится на 15-й строчке, заработав 17 очков за 17 игр. На первом месте располагается «Ливерпуль», у которого 39 очков после 16 матчей.

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