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Черчесов: «Зениту» нужна перезагрузка. Иногда становишься сильнее, отпуская игроков

Черчесов: «Зениту» нужна перезагрузка. Иногда становишься сильнее, отпуская игроков
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что «Зениту» нужна перезагрузка.

— Многие считают, что игроки «Зенита» наелись и устали выигрывать.
— Я сам недавно тренировал команду, которая пять раз подряд становилась чемпионом, — «Ференцварош». Поэтому я прекрасно понимаю, с какими вопросами сейчас сталкивается Семак. Надо сказать, что эти вопросы не всегда бывают простыми. Дай бог, чтобы зимняя пауза им помогла осмыслить какие-то вещи. Им нужна перезагрузка, причём даже не трансферная, а внутренняя. Хотя свежая кровь всегда нужна, но, чтобы усилить такой клуб, как «Зенит», действительно надо постараться. Иногда, отпуская игроков, ты тоже становишься сильнее. Футболистов надо постоянно зажигать. Убеждён, Семак на все эти вопросы обратит внимание, — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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