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«Челси» — «Фулхэм»: Палмер открыл счёт на 16-й минуте

«Челси» — «Фулхэм»: Палмер открыл счёт на 16-й минуте
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В эти минуты проходит матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются лондонские «Челси» и «Фулхэм». Команды играют на стадионе «Стэмфорд Бридж » в Лондоне (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сэмюэлем Барроттом (Англия). «Челси» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
26 декабря 2024, четверг. 18:00 МСК
Челси
Лондон
1-й тайм
1 : 0
Фулхэм
Лондон
1:0 Палмер – 16'    

На 16-й минуте полузащитник «Челси» Коул Палмер открыл счёт в матче.

«Челси» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 35 очков за 17 матчей. «Фулхэм» находится на девятой строчке, заработав 25 очков за 17 игр. На первом месте располагается «Ливерпуль», у которого 39 очков после 16 матчей.

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