«Челси» — «Фулхэм»: Палмер открыл счёт на 16-й минуте
Поделиться
В эти минуты проходит матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются лондонские «Челси» и «Фулхэм». Команды играют на стадионе «Стэмфорд Бридж » в Лондоне (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сэмюэлем Барроттом (Англия). «Челси» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Англия — Премьер-лига . 18-й тур
26 декабря 2024, четверг. 18:00 МСК
Челси
Лондон
1-й тайм
1 : 0
Фулхэм
Лондон
1:0 Палмер – 16'
На 16-й минуте полузащитник «Челси» Коул Палмер открыл счёт в матче.
«Челси» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 35 очков за 17 матчей. «Фулхэм» находится на девятой строчке, заработав 25 очков за 17 игр. На первом месте располагается «Ливерпуль», у которого 39 очков после 16 матчей.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 декабря 2024
-
18:30
-
18:25
-
18:19
-
18:15
-
18:13
-
18:10
-
18:00
-
17:57
-
17:50
-
17:49
-
17:35
-
17:35
-
17:31
-
17:30
-
17:25
-
17:19
-
17:15
-
17:12
-
17:06
-
16:58
-
16:57
-
16:55
-
16:51
-
16:51
-
16:50
-
16:42
-
16:40
-
16:29
-
16:25
-
16:24
-
16:15
-
16:12
-
16:09
-
16:07
-
16:00