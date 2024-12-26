Андрей Аршавин: новая система переходов убьёт юношескую лигу

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, что может помочь, а также и помешать развитию детско-юношеского футбола в стране.

— Если глобально, чего не хватает российскому детско-юношескому футболу?

— Не берусь судить за всю Россию. И не существует идеально выстроенной системы. Но мне кажется, что в любом случае не хватает массовости. Не знаю, как её поднимать — за счёт создания большего числа государственных школ или коммерческих. Понятно, что на местах должны быть качественные тренеры. Это очень важно, даже важнее инфраструктуры. Организация ЮФЛ — супер. Главное, чтобы её не испортили новой системой переходов. Здесь я воюю. Пусть и, вероятно, проиграю, но это будет маразмом, если случится. Это убьёт всю систему.

То, что РФС организовал региональные турниры, действительно возродило интерес к футболу в регионах. Что касается того, как тренировать детей, то нет идеальной модели. Кто-то говорит: давайте, как испанцы, нидерландцы… Но это нереально. Я сделал простой вывод: да, мы должны приложить максимум усилий, но кому суждено, тому суждено. А кому нет — хоть разбейся о стену, — сказал Аршавин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.