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Андрей Аршавин: новая система переходов убьёт юношескую лигу

Андрей Аршавин: новая система переходов убьёт юношескую лигу
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Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, что может помочь, а также и помешать развитию детско-юношеского футбола в стране.

— Если глобально, чего не хватает российскому детско-юношескому футболу?
— Не берусь судить за всю Россию. И не существует идеально выстроенной системы. Но мне кажется, что в любом случае не хватает массовости. Не знаю, как её поднимать — за счёт создания большего числа государственных школ или коммерческих. Понятно, что на местах должны быть качественные тренеры. Это очень важно, даже важнее инфраструктуры. Организация ЮФЛ — супер. Главное, чтобы её не испортили новой системой переходов. Здесь я воюю. Пусть и, вероятно, проиграю, но это будет маразмом, если случится. Это убьёт всю систему.

То, что РФС организовал региональные турниры, действительно возродило интерес к футболу в регионах. Что касается того, как тренировать детей, то нет идеальной модели. Кто-то говорит: давайте, как испанцы, нидерландцы… Но это нереально. Я сделал простой вывод: да, мы должны приложить максимум усилий, но кому суждено, тому суждено. А кому нет — хоть разбейся о стену, — сказал Аршавин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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