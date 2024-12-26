Станислав Черчесов пятью словами объяснил, чем ему нравится Алексей Батраков

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, чем ему нравится полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков.

— Почему так хорош Батраков? Чем он крут, если говорить по-тренерски?

— Он появился ещё в конце прошлого сезона, когда выходил на замену. Парень играет головой. Но тогда он ещё чуть тушевался, не доверял до конца себе, а после сборов уже его вписали в состав, ушли его конкуренты, и он уже раскрылся. Все смотрят на возраст, а тренер смотрит на возможности игрока.

— У вас есть такие яркие примеры?

— В «Ференцвароше» во втором сезоне нам чемпионство принёс 17-летний Листиш. Последние восемь матчей он тогда отыграл, много забил, отдал. Мы начали искать резервы, потому что у нас было много травм, парень воспользовался шансом — и теперь уже в «Айнтрахте» играет.

— Что вам нравится в Батракове?

— Все матчи играет на максимум. Для меня — самое главное, — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В нынешнем сезоне Батраков принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и восемью результативными передачами.

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