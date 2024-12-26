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Холанд упустил больше всех шансов забить в АПЛ после стычки с Артетой в игре с «Арсеналом»

Холанд упустил больше всех шансов забить в АПЛ после стычки с Артетой в игре с «Арсеналом»
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд упустил 11 явных возможностей для взятия ворот соперника после матча 5-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Арсеналом» (2:2), что является худшим показателем за этот период среди всех футболистов АПЛ. Об этом сообщает WhoScored.

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 2
Арсенал
Лондон
1:0 Холанд – 9'     1:1 Калафьори – 22'     1:2 Магальянс – 45+1'     2:2 Стоунз – 90+8'    
Удаления: нет / Троссард – 45+8'

Напомним, после завершения матча с «Арсеналом» норвежский нападающий обратился к главному тренеру «канониров» Микелю Артете со словами: «Будь скромнее». За тренера заступился форвард «канониров» Габриэл Жезус, который спросил у Эрлинга, зачем он так общается. На что Холанд ответил бразильцу: «Что я такого сказал? Я ничего такого не говорил, ты [долбаный] клоун! Убирайся [нафиг] отсюда, клоун!».

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