Холанд упустил больше всех шансов забить в АПЛ после стычки с Артетой в игре с «Арсеналом»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд упустил 11 явных возможностей для взятия ворот соперника после матча 5-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Арсеналом» (2:2), что является худшим показателем за этот период среди всех футболистов АПЛ. Об этом сообщает WhoScored.

Напомним, после завершения матча с «Арсеналом» норвежский нападающий обратился к главному тренеру «канониров» Микелю Артете со словами: «Будь скромнее». За тренера заступился форвард «канониров» Габриэл Жезус, который спросил у Эрлинга, зачем он так общается. На что Холанд ответил бразильцу: «Что я такого сказал? Я ничего такого не говорил, ты [долбаный] клоун! Убирайся [нафиг] отсюда, клоун!».

Самые скандальные футболисты в истории: