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Дмитрий Булыкин высказался об уходе Мовсесьяна с поста спортивного директора ЦСКА

Дмитрий Булыкин высказался об уходе Мовсесьяна с поста спортивного директора ЦСКА
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Бывший футболист Дмитрий Булыкин поделился мнением об уходе Андрея Мовсесьяна с поста спортивного директора московского ЦСКА.

«Говоря об уходе Мовсесьяна из ЦСКА, очень многое зависит от спортивного директора. Всё-таки он отвечает за всю спортивную повестку в клубе. Если результаты не удовлетворяют, то его меняют. Он приводит футболистов, тренера и отвечает за результаты команды. Спортивный директор должен разбираться в футболе, потому что он — ключевая фигура.

За последние два года у ЦСКА были некоторые непонятные для меня трансферы. Как понимаю, особо и денег не давали. Надо знать нюансы, чтобы оценить трансферы. Но, честно говоря, ЦСКА давно уже не показывает игру и результат, которые от него ждут. Поэтому и смотрят, что можно улучшить, но во многом всё упирается в деньги. Однако, как мы увидели, можно и со своей молодёжью играть и добиваться результата», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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