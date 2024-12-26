Дмитрий Булыкин высказался об уходе Мовсесьяна с поста спортивного директора ЦСКА

Бывший футболист Дмитрий Булыкин поделился мнением об уходе Андрея Мовсесьяна с поста спортивного директора московского ЦСКА.

«Говоря об уходе Мовсесьяна из ЦСКА, очень многое зависит от спортивного директора. Всё-таки он отвечает за всю спортивную повестку в клубе. Если результаты не удовлетворяют, то его меняют. Он приводит футболистов, тренера и отвечает за результаты команды. Спортивный директор должен разбираться в футболе, потому что он — ключевая фигура.

За последние два года у ЦСКА были некоторые непонятные для меня трансферы. Как понимаю, особо и денег не давали. Надо знать нюансы, чтобы оценить трансферы. Но, честно говоря, ЦСКА давно уже не показывает игру и результат, которые от него ждут. Поэтому и смотрят, что можно улучшить, но во многом всё упирается в деньги. Однако, как мы увидели, можно и со своей молодёжью играть и добиваться результата», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.