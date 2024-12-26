Круговой отреагировал на свои слова, что он смог бы прожить в Москве на 30 тыс. рублей

Крайний защитник московского ЦСКА Данил Круговой иронично прокомментировал новость, в которой он ранее заявил, что смог бы прожить в Москве 30 тыс. рублей.

«Повторюсь: на 30 тыс. [рублей] в месяц я точно выживу, а вот без журналистов, наверное, ни дня», — написал Круговой в своём телеграм-канале, приложив соответствующую новость.

Полный ответ футболиста красно-синих на вопрос корреспондента «Матч ТВ» был следующим: «Лично я — да. Если на базе жить, то вообще без проблем. С семьёй на 30 тыс. — нет».

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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