Дмитрий Булыкин: Аршавин легко может стать президентом «Зенита» в будущем

Бывший футболист Дмитрий Булыкин прокомментировал возможное возвращение Андрея Аршавина в санкт-петербургский «Зенит» на должность президента клуба в будущем.

«Вполне возможно, что в будущем Аршавин станет президентом «Зенита», потому что он учился в УЕФА на таких же курсах, как и я. Там дают образование минимум спортивного директора, а максимум — президента клуба, лиги или федерации. Не удивлюсь, если он станет президентом «Зенита» и будет показывать результаты. Могу с уверенностью сказать, что он обладает знаниями и авторитетом среди футболистов и футбольного сообщества. Он легко может стать президентом. Медведев Александр Иванович мне тоже нравится как спортивный функционер, поэтому здесь будет всё зависеть от их желания. Компетенции и у одного, и у второго есть», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.