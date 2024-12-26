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Станислав Черчесов: сказал «Акрону», чего я жду от Дзюбы, — это и случилось

Станислав Черчесов: сказал «Акрону», чего я жду от Дзюбы, — это и случилось
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что привнёс нападающий Артём Дзюба в «Акрон», игроком которого 36-летний футболист стал в минувшем сентябре.

— Дзюба в очередной раз всех удивил. Или вас уже в нём ничего не удивляет?
— Главный тренер «Акрона» же уже сказал, что в клубе со мной советовались. Я тогда им сказал, чего жду от Дзюбы, — это и случилось. Он принёс команде харизму, качества, а тренерскому штабу и клубу дал возможность поработать с игроком такого уровня. Ну и в медиапространстве «Акрон» теперь занимает больше места. Дзюба, может, не самый подвижный игрок, но очень полезный. В футболе же надо правильно распоряжаться ситуацией. Двигаться просто — это одно, а вот понимать, куда и зачем — это другое, — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами.

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