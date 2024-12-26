Даниэль Карвахаль — о своей травме: это всего лишь ещё один камень на дороге

Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль рассказал о своих чувствах в первые минуты после травмы, полученной в матче 9-го тура испанской Ла Лиги с «Вильярреалом», и о том, как относится к этому спустя время.

«Чувствовал, что колено разрушается, я говорил плохо и быстро. Это была серьёзная травма, но это часть работы, и нам приходится встречаться с таким лицом к лицу, осознавая, что происходит, но с энтузиазмом и желанием. Это всего лишь ещё один камень на дороге», — приводит слова Карвахаля Esquire Espana.

Напомним, в концовке матча с «Вильярреалом», Карвахаль рухнул на газон и сразу закричал от боли после столкновения с вингером гостей Йереми Пино. Испанец не смог покинуть поле самостоятельно. Сообщалось, что процесс восстановления 32-летнего игрока может занять до года.