Станислав Черчесов высказался об игре Матвея Сафонова за «ПСЖ»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре российского вратаря Матвея Сафонова за «ПСЖ».

— Следите ли за Сафоновым? Как оцените его старт в «ПСЖ»?

— У Матвея есть качества, которые понятны. Вы же помните, у кого он в сборной дебютировал. Уже тогда эти качества были на месте. Сейчас он пришёл в топ-клуб. Матвею нужно было самому себя проявлять, плюс его величество случай должен был помочь. Сафонов получил свои шансы, которыми, как мне кажется, хорошо воспользовался. А остальное покажет время, — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в трёх из которых он отыграл «на ноль».

Фанаты «ПСЖ» скандируют имя Матвея Сафонова: