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Тошич — о Мовсесьяне в ЦСКА: в Сербии есть поговорка: «Сколько денег — столько и музыки»

Тошич — о Мовсесьяне в ЦСКА: в Сербии есть поговорка: «Сколько денег — столько и музыки»
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Экс-полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич прокомментировал уход Андрея Мовсесьяна с поста спортивного директора армейцев.

«Когда я играл в ЦСКА, Мовсесьян ещё был скаутом. Я не пересекался с ним часто, по всем вопросам всегда говорил с Бабаевым и Яровинским.

Не знаю, почему он ушёл. Но ЦСКА идёт на шестом месте, и, возможно, его работой недовольны. Можно посмотреть со стороны и увидеть, что у ЦСКА в последние годы всё не очень хорошо получается. Придёт другой спортивный директор и постарается исправить ситуацию. Но надо сказать, что Мовсесьян исходил из бюджета клуба на трансферы. У нас в Сербии есть поговорка: «Сколько денег — столько и музыки». В моё время и до меня были трансферы за 15 млн и больше. Сейчас ЦСКА живёт гораздо скромнее», — сказал Тошич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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