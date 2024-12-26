Гвардиола: покупки зимой? Попробуем что-то сделать — непросто, когда столько травм

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, планируют ли «горожане» выходить на трансферный рынок.

«Трансферный рынок зимой — непростой. Игроки знают, что нам необходимо прибавлять… Команде нужны футболисты на следующие три, четыре, пять лет. Мы будем стараться [на трансферном рынке], поскольку не сможем долго терпеть в ситуации, когда так много игроков получают травмы», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

В девяти последних встречах английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» два раза сыграл вничью, один раз одержал победу и шесть раз потерпел поражение.

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника: