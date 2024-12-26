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Аршавин рассказал, сколько в системе «Зенита» клиентов агента Андреева

Аршавин рассказал, сколько в системе «Зенита» клиентов агента Андреева
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Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, с какими агентами он готов сотрудничать и сколько в системе «Зенита» клиентов агента Павла Андреева.

— Странно, что вы не назвали фамилию Павла Андреева.
— У него большой фокус на молодёжи, но у нас не много его футболистов. Посмотрим, кстати, на примере Юрия Коледина. Думаю, он выбрал правильный путь развития и скорее дорастёт до высокого уровня. Из 2010 года Павел не захотел нам отдавать одного футболиста, а другого мы зачислили. Важный посыл: мы готовы сотрудничать с любыми агентами — главное, чтобы учитывались наши интересы, — сказал Аршавин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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