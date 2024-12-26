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Кузнецов: Корнеев — великолепный кандидат на пост спортивного директора ЦСКА

Кузнецов: Корнеев — великолепный кандидат на пост спортивного директора ЦСКА
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Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился мнением о потенциальной замене Андрея Мовсесьяна на должности спортивного директора клуба в лице экс-игрока команды Игоря Корнеева.

«Корнеев — великолепный кандидат на пост спортивного директора ЦСКА! Игорь Владимирович — человек с большой буквы, поигравший в Испании и Нидерландах, поработавший в «Зените» и «Локомотиве». Он знает несколько языков, может поехать в любую точку мира и вести диалоги. В общем, без проблем бы справился с этой работой. Но буду удивлен, если его позовут», – приводит слова Кузнецова «РБ Спорт».

49-летний Мовсесьян работал в армейском клубе на разных должностях с 2012 года. С 2022 года он занимал должность спортивного директора.

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