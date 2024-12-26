Стал известен срок контракта, который «Барселона» подпишет с Жонатаном Та

«Барселона» близка к подписанию контракта с 28-летним центральным защитником Жонатаном Та, который на текущий момент выступает в составе леверкузенского «Байера». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, немецкий футболист станет первым подписанием каталонского клуба в преддверии сезона-2025/2026. Подчёркивается, что контракт Та с сине-гранатовыми будет рассчитан на пять лет, о чём уже договорил агент защитника и спортивный директор «Барселоны» Деку.

В нынешнем сезоне Та принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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