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Зоран Тошич: Пьянич очень поможет ЦСКА весной, если будет жив-здоров

Зоран Тошич: Пьянич очень поможет ЦСКА весной, если будет жив-здоров
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Бывший вингер ЦСКА Зоран Тошич считает, что полузащитник красно-синих Миралем Пьянич сможет показать свой лучший футбол весной.

«Я смотрел интервью Николича. С первого дня сборов у него будет полностью укомплектованная команда, ему будет легче. Летом кто-то уезжал на Олимпиаду, Кубок Америки. Пьянич поздно пришёл. В этот раз, зимой, все игроки будут на месте.

К тому же, возвращаясь к Пьяничу, я, как и Николич, думаю, что Миралем заиграет весной. В последние два сезона он играл в Эмиратах, у него не было травм, которые влияли бы на игру. Но после Пьянич был несколько месяцев без команды, поэтому сразу показывать свой уровень был не готов. Если будет жив-здоров, уверен, что очень поможет команде», — сказал Тошич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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