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«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы команд на матч 18-го тура АПЛ

«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы команд на матч 18-го тура АПЛ
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Сегодня, 26 декабря, в матче 18-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед». Команды будут играть на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Тони Харрингтоном. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
26 декабря 2024, четверг. 20:30 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

«Вулверхэмптон»: Са, Доэрти, Буэно, Тоти, Семеду, Аит-Нури, Ж. Гомес, Триндаде, Гедеш, Кунья, Ларсен.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Магуайр, Л. Мартинес, Мазрауи, Дало, Йоро, Угарте, Майну, Фернандеш, Диалло, Хойлунд.

«Вулверхэмптон» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 12 очков за 17 матчей. «Манчестер Юнайтед» находится на 13-й строчке, заработав 22 очков за 17 игр. На первом месте располагается «Ливерпуль», у которого 39 очков после 16 матчей.

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