Матч между «Ливерпулем» и «Лестером» под угрозой переноса из-за погодных условий

Игра 18-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Лестером» потенциально находится под угрозой срыва из-за сильного тумана в Ливерпуле. Об этом сообщает DaveOCKOP.

По информации источника, на данном этапе власти не дают никаких указаний относительно матча. Должна состояться проверка поля, после чего судьи, скорее всего, примут решение.

Отмечается, что за последние несколько часов туман стал менее сильным, поэтому есть надежда, что к началу матча туман рассеется полностью.

На данный момент «Ливерпуль» заработал 39 очков и расположился на первой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лестер Сити» занимает 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда из Лестера набрала 14 очков.