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Черчесов: не удивлюсь, если чемпионом РПЛ станет «Спартак» или «Краснодар»

Черчесов: не удивлюсь, если чемпионом РПЛ станет «Спартак» или «Краснодар»
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Станислав Черчесов признался, что его не удивит, если по итогам нынешнего сезона чемпионом России станет «Спартак» или «Краснодар».

— Что вас больше всего удивило в 2024 году?
— Да как будто ничего. Все, кто в РПЛ наверху, они должны там быть. Дай бог, чтобы в следующем году я удивился.

— Что должно произойти? Должен смениться чемпион в РПЛ?
— Если чемпион сменится, но им станет кто-то из пары «Краснодара» и «Спартака», — я не удивлюсь. А вот если «Акрон» выиграет РПЛ, то да, — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», который набрал 39 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», также заработавший 39 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак», который набрал 37 очков.

Турнирная таблица РПЛ
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