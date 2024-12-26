«Тоттенхэм» проиграл «Ноттингем Форест» в матче 18-го тура АПЛ

Завершился матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ноттингем Форест» и «Тоттенхэм». Команды играли на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. В качестве главного арбитра встречи выступил Крэйг Поусон. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

На 28-й минуте гол забил нападающий «Ноттингем Форест» Энтони Эланга.

«Тоттенхэм» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 23 очков за 18 матчей. «Ноттингем Форест» находится на третьей строчке, заработав 34 очка за 18 игр. На первом месте располагается «Ливерпуль», у которого 39 очков после 16 матчей.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: