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«Тоттенхэм» проиграл «Ноттингем Форест» в матче 18-го тура АПЛ

«Тоттенхэм» проиграл «Ноттингем Форест» в матче 18-го тура АПЛ
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Завершился матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ноттингем Форест» и «Тоттенхэм». Команды играли на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. В качестве главного арбитра встречи выступил Крэйг Поусон. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
26 декабря 2024, четверг. 18:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
1 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Эланга – 28'    
Удаления: нет / Спенс – 90+4'

На 28-й минуте гол забил нападающий «Ноттингем Форест» Энтони Эланга.

«Тоттенхэм» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 23 очков за 18 матчей. «Ноттингем Форест» находится на третьей строчке, заработав 34 очка за 18 игр. На первом месте располагается «Ливерпуль», у которого 39 очков после 16 матчей.

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