«Челси» — «Фулхэм»: Гарри Уилсон сравнял счёт на 82-й минуте

В эти минуты проходит матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются лондонские «Челси» и «Фулхэм». Команды играют на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сэмюэлем Барроттом (Англия). На момент написания новости счёт в матче 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 82-й минуте нападающий «Фулхэма» Гарри Уилсон сравнял счёт в матче, с близкого расстояния головой пробив в ближний угол.
«Челси» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 35 очков за 17 матчей. «Фулхэм» находится на девятой строчке, заработав 25 очков за 17 игр. На первом месте располагается «Ливерпуль», у которого 39 очков после 16 матчей.
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