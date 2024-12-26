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«Челси» — «Фулхэм»: Гарри Уилсон сравнял счёт на 82-й минуте

«Челси» — «Фулхэм»: Гарри Уилсон сравнял счёт на 82-й минуте
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В эти минуты проходит матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются лондонские «Челси» и «Фулхэм». Команды играют на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сэмюэлем Барроттом (Англия). На момент написания новости счёт в матче 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
26 декабря 2024, четверг. 18:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
1 : 2
Фулхэм
Лондон
1:0 Палмер – 16'     1:1 Уилсон – 82'     1:2 Мунис – 90+5'    

На 82-й минуте нападающий «Фулхэма» Гарри Уилсон сравнял счёт в матче, с близкого расстояния головой пробив в ближний угол.

«Челси» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 35 очков за 17 матчей. «Фулхэм» находится на девятой строчке, заработав 25 очков за 17 игр. На первом месте располагается «Ливерпуль», у которого 39 очков после 16 матчей.

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