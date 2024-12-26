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«Ньюкасл» в большинстве разгромил «Астон Виллу» в матче 18-го тура АПЛ

«Ньюкасл» в большинстве разгромил «Астон Виллу» в матче 18-го тура АПЛ
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Завершился матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ньюкасл» и «Астон Вилла». Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн). В качестве главного арбитра встречи выступил Энтони Тейлор. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
26 декабря 2024, четверг. 18:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
3 : 0
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Гордон – 2'     2:0 Исак – 59'     3:0 Жоэлинтон – 90+1'    
Удаления: нет / Дуран – 32'

В начале игры счёт открыл вингер «Ньюкасла» Энтони Гордон. На 32-й минуте нападающий «Астон Виллы» Джон Дуран получил красную карточку. На 59-й минуте форвард Александер Исак укрепил преимущество хозяев. В конце встречи полузащитник хозяев Жоэлинтон довёл счёт до разгромного.

«Ньюкасл» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 29 очков за 18 матчей. «Астон Вилла» находится на восьмой строчке, заработав 28 очков за 18 игр. На первом месте располагается «Ливерпуль», у которого 39 очков после 16 матчей.

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