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«Фулхэм» вырвал победу на 90+5-й минуте в матче 18-го тура АПЛ с «Челси»

«Фулхэм» вырвал победу на 90+5-й минуте в матче 18-го тура АПЛ с «Челси»
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Завершился матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонские «Челси» и «Фулхэм». Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж » в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сэмюэлем Барроттом (Англия). Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «Фулхэма».

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
26 декабря 2024, четверг. 18:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
1 : 2
Фулхэм
Лондон
1:0 Палмер – 16'     1:1 Уилсон – 82'     1:2 Мунис – 90+5'    

Счёт в матче был открыт на 16-й минуте матча, отличился полузащитник «Челси» Коул Палмер. На 82-й минуте Гарри Уилсон сравнял счёт. На 90+5-й минуте нападающий «Фулхэма» Родриго Мунис вывел свою команду вперёд.

«Челси» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 35 очков за 18 матчей. «Фулхэм» находится на восьмой строчке, заработав 28 очков за 18 игр. На первом месте располагается «Ливерпуль», у которого 39 очков после 16 матчей.

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