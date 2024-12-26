«Фулхэм» вырвал победу на 90+5-й минуте в матче 18-го тура АПЛ с «Челси»

Завершился матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонские «Челси» и «Фулхэм». Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж » в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сэмюэлем Барроттом (Англия). Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «Фулхэма».
Счёт в матче был открыт на 16-й минуте матча, отличился полузащитник «Челси» Коул Палмер. На 82-й минуте Гарри Уилсон сравнял счёт. На 90+5-й минуте нападающий «Фулхэма» Родриго Мунис вывел свою команду вперёд.
«Челси» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 35 очков за 18 матчей. «Фулхэм» находится на восьмой строчке, заработав 28 очков за 18 игр. На первом месте располагается «Ливерпуль», у которого 39 очков после 16 матчей.
- 26 декабря 2024
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