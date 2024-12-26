Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Станислав Черчесов высказался о кризисе Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити»

Станислав Черчесов высказался о кризисе Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов поделился мнением о кризисе «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы.

«Удивили проблемы Гвардиолы в «Манчестер Сити». У него такое впервые. Это надо принять и в этом разобраться. В АПЛ, если механизм сломался, на удачу не проскочишь. У меня тоже были периоды, когда я и как футболист, и как тренер не выигрывал несколько матчей подряд. Сейчас вот с Казахстаном пять матчей подряд не выиграл. Рецептов одинаковых нет. Я думаю, у Гвардиолы негатив останется в 2024 году, а в 2025-й пойдут победы, чего ему и желаю. Я же его на второе место в голосовании за лучшего тренера поставил, на первое — Анчелотти. На третье — Алонсо», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В девяти последних матчах чемпионата Англии «горожане» два раза сыграли вничью, один раз одержали победу и шесть раз потерпели поражение.

Материалы по теме
«Пожелаю себе в 2025-м того же, что Гвардиоле». Итоги года от Черчесова
Эксклюзив
«Пожелаю себе в 2025-м того же, что Гвардиоле». Итоги года от Черчесова

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android