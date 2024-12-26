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«Борнмут» не смог обыграть «Кристал Пэлас» в матче 18-го тура АПЛ

«Борнмут» не смог обыграть «Кристал Пэлас» в матче 18-го тура АПЛ
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Завершился матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Борнмут» и «Кристал Пэлас». Команды играли на стадионе «Виталити» в Борнмуте (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Томасом Брамэллом. Матч закончился со счётом 0:0.

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
26 декабря 2024, четверг. 18:00 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
0 : 0
Кристал Пэлас
Лондон

Команды не отметились забитыми мячами. В матче было показано четыре жёлтые карточки. Два игрока каждой команды получили по карточке.

После 18 туров «Борнмут» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 29 очков. «Кристал Пэлас» находится на 16-й строчке, заработав 17 очков. На первом месте располагается «Ливерпуль», у которого 39 очков после 16 матчей.

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