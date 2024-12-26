«Борнмут» не смог обыграть «Кристал Пэлас» в матче 18-го тура АПЛ

Завершился матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Борнмут» и «Кристал Пэлас». Команды играли на стадионе «Виталити» в Борнмуте (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Томасом Брамэллом. Матч закончился со счётом 0:0.

Команды не отметились забитыми мячами. В матче было показано четыре жёлтые карточки. Два игрока каждой команды получили по карточке.

После 18 туров «Борнмут» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 29 очков. «Кристал Пэлас» находится на 16-й строчке, заработав 17 очков. На первом месте располагается «Ливерпуль», у которого 39 очков после 16 матчей.