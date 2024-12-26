«Вест Хэм» добыл минимальную победу в матче 18-го тура АПЛ с «Саутгемптоном»

Завершился матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Саутгемптон» и лондонский «Вест Хэм Юнайтед». Команды играли на стадионе « Сент-Мэри» в Саутгемптоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Льюисом Смитом. Встреча закончился со счётом 1:0 в пользу «Вест Хэм Юнайтед».

Единственный гол в матче забил нападающий «Вест Хэм Юнайтед» Джаррод Боуэн на 59-й минуте.

«Саутгемптон» занимает 20-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала шесть очков за 18 матчей. «Вест Хэм Юнайтед» находится на 13-й строчке, заработав 23 очка за 18 игр. На первом месте располагается «Ливерпуль», у которого 39 очков после 16 матчей.