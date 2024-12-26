«Ливерпуль» — «Лестер»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 26 декабря, состоится матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Лестер». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Даррен Бонд (Ланкашир, Англия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На данный момент «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги нынешнего сезона. Команда набрала 39 очков за 16 матчей. «Лестер» располагается на 17-м месте с 14 очками.