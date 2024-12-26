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«Ливерпуль» — «Лестер»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 23:00 мск

«Ливерпуль» — «Лестер»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 23:00 мск
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Сегодня, 26 декабря, состоится матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Лестер». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Даррен Бонд (Ланкашир, Англия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
26 декабря 2024, четверг. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Лестер Сити
Лестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На данный момент «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги нынешнего сезона. Команда набрала 39 очков за 16 матчей. «Лестер» располагается на 17-м месте с 14 очками.

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